Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток 6 раз открывали огонь, два украинских воина получили ранения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских выстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов быстро доставили в медицинское учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

На этом же направлении, но уже возле Луганского, противник вел огонь в сторону наших позиций из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Вблизи населенного пункта Шумы враг также провоцировал наших воинов, ведя огонь из гранатометов и минометов 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня и осуществили два неприцельных провокационных выстрела из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Водяного, что на Приазовье.

На многочисленные обстрелы противника украинские воины ответили огнем.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

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