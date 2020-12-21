Нападение на Навального свидетельствует, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем, - The Guardian

В этом году российский президент Владимир Путин изменил Конституцию, чтобы позволить себе оставаться у власти потенциально до 2036 года, пытался расширить влияние Москвы на "ближнее зарубежье" (ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе) и приказал использовать химоружие против политического оппонента.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Издание отмечает: на фоне сообщений СМИ о роли РФ в хакерских атаках против правительства США кажется, что "Путин и его спецслужбы" через шесть лет после оккупации Крыма и четыре года после вмешательства в выборы американского президента "не потеряли аппетит к смелым и противоречивым шагам".

Путин все еще остается на посту президента России, но, по мнению журналистов The Guardian, нападение на лидера оппозиции Алексея Навального, свидетельствует о том, что режим не слишком уверен в собственном будущем.

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Путин гораздо более проницательный и популярный политик, чем белорусский президент Александр Лукашенко, но скорость, с которой последний потерял доверие народа, заставил руководство Кремля усомниться в собственных силах.

На фоне пандемии COVID-19 российская экономика так же слабо защищена, как и любая другая, а рейтинг одобрения Путина снижается.

Российские ученые упорно работали над разработкой вакцины, в стране провозглашена всеобщая вакцинация, однако сам Путин пока отказался делать прививку.

Название - "Спутник V" - апеллирует к космической гонке и, уверены и издании, является четким знаком того, что Путин рассчитывает, что вакцина повысит международную репутацию России.

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Но даже если вакцина будет успешной, именно отравление Навального, скорее всего, запомнится как самая известная российская медицинская история 2020 года, подобно тому, как оккупация Крыма затмила большие надежды Путина на Олимпийские игры 2014 года в Сочи, чтобы продемонстрировать возвращение России на мировую сцену.

Кремль и раньше обвиняли во многих убийствах, но в таких случаях, как Александр Литвиненко и Сергей Скрипаль, отравленные в Великобритании, целями были перебежчики - группа, которую Путин ранее относил к другой категории, по сравнению с оппонентами. Если утверждение Bellingcat об отравлении Навального соответствуют действительности, то режим Путина, возможно, вступил в новую и опасную фазу. Конечно, Путин отказался от обвинений во время своей пресс-конференции, традиционно обвинив Запад во всех проблемах.

"Честно говоря, если бы кто-то сказал, что эта пресс-конференция Путина была подделкой, подготовленной с помощью искусственного интеллекта компиляцией его высказываний, я бы не удивился", - говорит аналитик Марк Галеотти о выступлении Путина.

На вопрос о том, изменил ли конституцию чтобы оставаться у власти до 2036 года, Путин сказал, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах. "Существует универсальное правило: будет ли это на благо страны? Если будет, мы должны это сделать", - сказал он.

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Подобная логика, вероятно, также применяется с решениями, принятыми по Крыму, хакерских атаках и погоне за оппозицией. Но существует проблема, общая для всех авторитарных лидеров: концепции того, что полезно для страны, а что для лидера, начинают размываться, резюмирует издание.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального.

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