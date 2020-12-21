ВОЗ о новом штамме коронавируса: На сегодня мы не видим усугубления тяжести COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что COVID-19 постоянно мутирует и изменяется, но существуют рабочие способы оценить эти мутации и их потенциальную угрозу.

Об этом сказала представитель ВОЗ Мария ван Керкхов в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в настоящее время проводятся исследования новой мутации коронавируса, выявленной в Великобритании и спровоцировавшей новую волну локдаунов и запретов на путешествия.

"На сегодня мы не видим усугубления тяжести заболевания или клинической картины, но эти исследования продолжаются. Мы не считаем, что есть какое-либо влияние на вакцину и вакцинацию", — сказала Мария ван Керкхов.

По ее словам, новый штамм коронавируса был выявлен в ходе обычного надзора. На юго-востоке Англии наблюдался рост распространения коронавируса по мере ужесточения карантинных ограничений. Было установлено, что первые случаи были зафиксированы еще в сентябре.

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