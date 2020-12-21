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Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий

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Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон внедряет налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.

Освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.

Кроме того, снижена ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещения.

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Законопроект устанавливает пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 7% для операций по поставке услуг по показу спектаклей, кинопремьер, музыкальных произведений, выставочных проектов. Аналогичная ставка НДС вводится для публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и слуха.

"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", - говорится в сообщении.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Огусто
    Зеленский подписал закон о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 6523
  • Стрелок
    бедосик и ослаблять феерично обделались в "интервью" NYT

    Виктор Уколов

    На мою думку у Зеленського поставили його вище The New York Times - мабуть вперше в історії цієї газети ФАЛЬСИФІКУВАЛИ інтерв'ю. Докази:
    1. В газеті Зеленського розпитують про співпрацю з олігархом Коломойським, а на сайті президента про це нічого немає.
    2. В газеті нічого немає про Порошенка, а на сайті президента є.
    3. В газеті нічого немає про Діснейленд та Голівуд, а українцям розповіли, що це слова Зеленського, нібито, з інтерв'ю.
    Як журналіст я б за таке подавав до суду. Бо це право редакції які відповіді брати, а що проігнорувати, як сут'єктивне, брехливе та заангажоване.
    Розміщуючи не опубліковані у газеті відповіді під виглядом інтерв'ю, у Зеленського скористалися репутацією The New York Times для політичної маніпуляції.
    P.S. Те, що Зеленський знову згадує попередника тішить - значить внутрішньо він постійно порівнює себе з Порошенком і дратується, бо розуміє, що йому програє
  • Zemer
    Креативное наркозависимое ЧМО
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