Регистрация на пробное ВНО стартует 5 января, стоимость участия выросла, - УЦОКО

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании-2021 пройдет с 5 по 19 января.

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

Стоимость проведения пробного тестирования будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 гривен.

"Это связано с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в определенном регионе, прогнозируемым количеством тестов и т.п.", - объясняют в УЦОКО.

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В целом цена на пробное ВНО в 2021 будет выше, чем это было в 2020 году. Это связано с уменьшением ожидаемого количества тестов и повышением оплаты труда работников I тарифного разряда.

"Из-за сложной ситуации с распространением СOVID-19 в 2021 году каждый участник или участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а следовательно, количество тестирований значительно уменьшится, поэтому единица услуги станет существенно дороже", - уточняют в Центре.

В ведомстве добавляют, что понимают негативные последствия повышения стоимости тестирования. Кроме того, там пытаются компенсировать их дополнительными возможностями.

В то же время, желающие смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.

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После этого внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.

Также подготовят видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021. Эксперты проанализируют задачи и порекомендуют, как получить высокий балл на ВНО.