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Ежегодно около 800 российских офицеров воюют на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий

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Ежегодно около 800 российских офицеров воюют на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий
Ежегодно на ротационной основе участие в боевых действиях на Донбассе берут примерно 800 кадровых офицеров Вооруженных сил России. Страна-агрессор выдает им документы для прикрытия и паспорта "ЛДНР".

Это подтверждают данные украинской разведки, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире телепередачи "PROВійсько", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По его словам, в большинстве случаев отбор и подготовка кадровых российских военных, воюющих на Донбассе, осуществляется на территории Южного военного округа. Скибицкий также отметил, что оккупанты используют поддельные документы, чтобы максимально засекретить участие кадровых российских военных в боевых действиях на территории Украины.

У разведки Украины есть информация о командирах всех оккупационных войск периода 2014-2017 годов. Сбор доказательств участия высшего военного руководства и военнослужащих России в совершении на территории Украины преступлений против человечности продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штатная численность российско-оккупационных войск на Донбассе - 35,5 тысячи человек, - представитель ГУР МО Скибицкий

Вся полученная информация передается и в дальнейшем будет передаваться в международные суды.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Igor Bogolyubov
    За полгода можно, конечно, научить гопника, стрелять из современного оружия, но привить офицерскую честь мордвино-тунгускому ратнику - невозможно. Вид человеческой крови по-прежнему возбуждает их воспаленные, пропитые алкоголем мозги.
    Наблюдатели ОБСЕ в своих докладах отмечают, что постоянно видят на оккупированном Россией востоке Донбасса русскоговорящих офицеров без погон, со споротыми шевронами, с оружием в руках, небритыми, в ватниках и шапках ушанках, прибывших на Донбасс в кузовах грузовиков «гумконвоев Путина». Эти, с позволения сказать, «офицеры» нелегально проникли на территорию суверенного государства Украины, занимаются убийствами и мародерством и отправляют в родную Бурятию и Якутию деревянные ящики с трофеями: украденные в брошенных домах телевизоры, стиральные машины, ковры, душевые кабины, смесители и унитазы, демонтированные в Луганской областной больнице.
    Язык не поворачивается назвать офицерами экипаж российского «Бука» из Курска, который с помощью зенитного ракетного комплекса под украинским городом Снежное произвел залп по гражданскому самолету Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», погубив 298 человеческих жизней, в том числе 80 детей.
    Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, расстреливают служебных овчарок на украинских погранзаставах, бомбят донецкие села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом. Не гнушаются «господа офицеры» РФ в военных операциях на востоке Украины использовать ложь и откровенный цинизм. Чтобы оправдать полномасштабное вторжение танковых дивизий Сергея Кунжутовича Шойгу вглубь Украины, российские пилоты 15 июля 2014 года на военных многоцелевых самолетах «МиГ-29» с украинскими опознавательными знаками, захваченными российскими оккупантами в Крыму бомбили город Снежное. На третий день после атаки православных россиян на местном кладбище появилось сразу одиннадцать свежих могильных холмиков. Телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС» подали эту информацию своим зрителям, как «зверства укрофашистов».
  • Ольга Пелле
    Сегодня прошла инфа, что рашкованских вагнеров здорово покрошили в ЦАР. Цензор чтото молчит об этой печальной новости.
  • JulyusCaesar
    https://www.youtube.com/watch?v=9NR1CFTuiqQ российских боевиков "Вагнера" разгромили в ЦАР 21 груд. 2020 р.
    Точно ! Є така інфа !
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