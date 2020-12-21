Ежегодно около 800 российских офицеров воюют на Донбассе, - представитель ГУР МО Скибицкий

Ежегодно на ротационной основе участие в боевых действиях на Донбассе берут примерно 800 кадровых офицеров Вооруженных сил России. Страна-агрессор выдает им документы для прикрытия и паспорта "ЛДНР".

Это подтверждают данные украинской разведки, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире телепередачи "PROВійсько", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По его словам, в большинстве случаев отбор и подготовка кадровых российских военных, воюющих на Донбассе, осуществляется на территории Южного военного округа. Скибицкий также отметил, что оккупанты используют поддельные документы, чтобы максимально засекретить участие кадровых российских военных в боевых действиях на территории Украины.

У разведки Украины есть информация о командирах всех оккупационных войск периода 2014-2017 годов. Сбор доказательств участия высшего военного руководства и военнослужащих России в совершении на территории Украины преступлений против человечности продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штатная численность российско-оккупационных войск на Донбассе - 35,5 тысячи человек, - представитель ГУР МО Скибицкий

Вся полученная информация передается и в дальнейшем будет передаваться в международные суды.