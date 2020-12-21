Тело Кернеса доставили в Харьков

В международном аэропорту "Харьков" приземлился самолет, на котором из Берлина доставили тело городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Посадка произошла в 19:24. Об этом со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Из аэропорта тело Кернеса доставят в морг 17-й больницы.

Возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели. Самолет встречают коллеги Кернеса, в том числе секретарь горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковского облсовета, депутат Сергей Чернов.

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"Считаю абсолютной необходимостью быть здесь и во время всех мероприятий, которые будут в Харькове организованы по погребению и прощание с Харьковским городским головой", - сказал Чернов журналистам.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале недели.

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Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.