Экс-директор "Нафтогаза" Витренко назначен и.о. министра энергетики (обновлено)
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник вечером.
В частности, Витренко назначен первым заместителем министра энергетики, а также на него возложены обязанности министра.
Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале Сергей Лещенко, а также нардеп "Европейской Солидарности" - в своем.
Кроме того, Кабмин уволил Ольгу Буславец с должности первого заместителя министра энергетики по ее заявлению.
Позже пресс-служба Кабмина сообщила об увольнении Буславец и назначении Витренко.
"Юрий Витренко назначен первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины. Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко признано утратившим силу", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.