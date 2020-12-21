Экс-директор "Нафтогаза" Витренко назначен и.о. министра энергетики (обновлено)

Кабинет Министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник вечером.

В частности, Витренко назначен первым заместителем министра энергетики, а также на него возложены обязанности министра.

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Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале Сергей Лещенко, а также нардеп "Европейской Солидарности" - в своем.





Кроме того, Кабмин уволил Ольгу Буславец с должности первого заместителя министра энергетики по ее заявлению.

Позже пресс-служба Кабмина сообщила об увольнении Буславец и назначении Витренко.

"Юрий Витренко назначен первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины. Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко признано утратившим силу", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако он заявил, что намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.

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