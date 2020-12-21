Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, - Криклий

Кабинет Министров Украины принял решение не закрывать авиасообщение с Великобританией.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас с британцами визовый режим, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - отметил чиновник.

По словам Криклия правительство Украины будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит это решение.

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Напоминаем, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

О решении прекратить принимать рейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса объявили Германия, Италия, Франция, Нидерланды и ряд других стран.