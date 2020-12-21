Новости

Государственную фискальную службу возглавил чиновник времен Януковича Мельник

10 51469
Государственную фискальную службу возглавил чиновник времен Януковича Мельник
Вадим Мельник назначен руководителем Государственной фискальной службы.

Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров вечером в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщил в Фейсбуке представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат СН Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за назначение Мельника Вадима Ивановича - председателем Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - написал Мокан.

Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-директор "Нафтогаза" Витренко назначен и.о. министра энергетики (обновлено)

В 2014 году он был замначальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • vitalmod
    Зеленский ничего не знает!
  • vitalmod
    Зебилы имбецилы...
  • Игорь Монахов
    Не-не народ - это не реванш, это как говорит даун Шмыгаль - кадровый голод !!!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости