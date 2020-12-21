Государственную фискальную службу возглавил чиновник времен Януковича Мельник

Вадим Мельник назначен руководителем Государственной фискальной службы.

Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров вечером в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщил в Фейсбуке представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат СН Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером на внеочередном заседании Кабмина чиновники проголосовали за назначение Мельника Вадима Ивановича - председателем Государственной фискальной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - написал Мокан.

Мельник до 2013 года возглавлял управление расследования особо важных дел, а также работал в Министерстве доходов и сборов.

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В 2014 году он был замначальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а позже - возглавил это управление. Также у него есть звание полковника налоговой милиции.