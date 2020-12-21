ФСБ косвенно подтвердила звонок Навального возможному участнику его отравления Кудрявцеву и назвала это спланированной провокацией

В ФСБ назвали "спланированной провокацией" видеоролик с телефонным разговором политика Алексея Навального и предполагаемого сотрудника института криминалистики Константина Кудрявцева.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее Время".

"Так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов Федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - заявили в центре общественных связей ФСБ (цитата по ТАСС).

"Видеоролик с телефонным разговором является подделкой", - отметили в ФСБ.

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При этом в спецслужбе указали на некий способ звонка с подменой номера, из чего можно сделать вывод, что звонок все-таки был.

"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", - утверждают в ФСБ.

В ведомстве добавили, что проверяют ролик, и пообещали "процессуальную оценку" по результатам.

В пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили РБК, что не знают человека по имени Максим Сергеевич Устинов - именно так представлялся Навальный, звоня Кудрявцеву.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.

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