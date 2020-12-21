Ковалив подала в отставку с должности замглавы ОП

Юлия Ковалив подала в отставку с должности заместителя главы Офиса Президента.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я покидаю пост заместителя руководителя Офиса Президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимира Зеленского и каждого, с кем мы работали вместе и достигали результатов", - написала она.

Ковалив не сказала о причинах этого решения.

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Она перечислила ряд достижений на посту замглавы ОП, среди которых указала земельную реформу, запуск аукционов по приватизации госимущества и продаже разрешений на пользование недрами, диджитализацию и кредиты для малого бизнеса.

"Это большая командная работа. И именно командная работа является залогом успеха и быстрых изменений, которых ожидают украинцы. Поэтому спасибо всем и каждому, кто помогал и поддерживал", - добавила Ковалив.

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Ковалив была назначена замглавы Офиса Президента в сентябре 2019 года.

С июля 2015 по ноябрь 2016 гг. она занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка, председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", была главой офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.



