Главные новости 21 декабря: Татарова допросили, новая мутация COVID-19 добралась до Закарпатья

Татаров побывал в НАБУ и написал заявление о приостановлении полномочий, на Донбассе захватили в плен защитника Украины, новая мутация COVID-19 пробралась из Великобритании на Закарпатье, курсантки-полицейские сплясали под "блатняк", - главные новости 21 декабря.

Татаров и Гладковский

Замглавы ОП Олег Татаров побывал на допросе в НАБУ - он особо подчеркивает, что был там по собственной инициативе и без повестки. Кроме этого, скандальный чиновник написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия. "Сделано это для того, чтобы избежать любого конфликта интересов, так как Татаров как раз курирует так называемый силовой блок", - пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Детективы НАБУ и САП вручили подозрение по делу "Укроборонпрома" сыну Олега Гладковского Игорю. Официальные источники не называют его имени и говорят только о "родственнике" лица из СНБО. По данным бывшего журналиста Лещенко, речь идет именно об Игоре Гладковском.

Война на Донбассе: двое ранены, один в плену

Двоих защитников Украины ранили в результате обстрела под Горловкой, оба находятся в стабильном состоянии.

Украинский военнослужащий попал в плен. Воин 14-й ОМБр Александр Пупко пропал из части еще 17 декабря. О том, что он в руках противника, стало известно только сегодня. Штаб ООС подтверждает информацию о пленении и выясняет обстоятельства случившегося.

Британский штамм COVID-19 уже в Украине

Пока - неофициально. О том, что у него есть переболевшие этим штаммом коронавируса пациенты, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. "Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - рассказал он.

Страны мира одна за другой закрывают авиасообщение с Великобританией, где обнаружили мутацию коронавируса, но Украина делать этого не будет.

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что в Украине третью неделю подряд уменьшается число новых заражений COVID-19.

Память Кернеса увековечат

В Харьков доставили из Германии тело мэра города Геннадия Кернеса. Похороны состоятся в среду, 23 декабря. Городские власти собираются увековечить память мэра: именем Кернеса хотят назвать улицу и станцию метро, а также поставить ему памятник.

Самолет с телом Кернеса в аэропорту Харькова

Будущие полицейские сплясали под "блатняк"

Девушки-курсантки Харьковского национального университета внутренних дел прославились на всю страну: они станцевали в казарме под песню российской шансон-группы "Воровайки".

Под песню "Наколки-наколочки, хоп, татуировочки" девушки выкидывали коленца и шли вприсядку. Университет теперь проводит внутреннее расследование.