В 2020 году на срочную службу в ВСУ было призвано 30 тыс. человек

В 2020 году на срочную службу в Вооруженные Силы Украины было призвано 30 тыс. человек.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Призыв в 2020 году прошел без срывов. Мы смогли организовать отправку молодого пополнения в полном объеме. И военные комиссариаты, и органы местного самоуправления с этой задачей справились. Всего в текущем году призвано 30 030 человек. Весной - 16 460 призывников, осенью - 13 570", - рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призывом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

Офицер напомнил, что из-за пандемии, вызванной коронавирусом, весенний призыв пришлось отложить.

"Как вы помните, начались мероприятия по призыву в мае, закончились - в июле. Весенний призыв проходил труднее, потому что возникла необходимость обеспечить противоэпидемические мероприятия. На это местные власти выделяли дополнительные средства. Проведение медицинских комиссий и отправления осуществляли так, чтобы минимизировать скопления людей, чтобы не дать распространяться коронавируса, - отметил Качаненко.

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По его словам, еще одной особенностью весеннего призыва стало то, что граждане, которые закончили обучение в средней школе в 2020 г., подпадали под призыв.

"В предыдущие годы весенний призыв заканчивался до того, как юноши выпускались из школ. А в этот раз так получилось, что тем, кто хотел поступать в вузы, призывная комиссия не могла дать отсрочку, потому что не было еще оснований. Поэтому министр обороны Украины написал рекомендательное письмо на всех глав государственных администраций с предложением таких юношей не призывать", - подчеркнул офицер.

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