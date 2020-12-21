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"Слуга народа" Шевченко в Минске: "Змагаров" не нашел, красивейший город, отличные дороги

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"Слуга народа" Шевченко в Минске: "Змагаров" не нашел, красивейший город, отличные дороги
Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко отправился в Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает, и восхищается качеством дорог и красотой города и горожан.

Впечатлениями Шевченко поделился в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я в Минске. Змагаров ("борцов" по-белорусски. - Ред.) на улицах Минска так и не нашел. Красивейший европейский город. Прекрасные люди и отличные дороги", - написал Шевченко.

Депутат также пожалел, что с ним нет его друга Максима Назарова - ведущего телеканала "Наш", который принадлежит экс-депутату ОПЗЖ Евгению Мураеву.

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Шевченко не впервые восхищается Беларусью. В начале августа он поздравлял захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко с "победой" на выборах. После - заявлял, что беларусы выходят на протесты, потому что им "скучно", и просил их "простить Батьку за его грехи и преступления".

Слуга народа Шевченко в Минске: Змагаров не нашел, красивейший город, отличные дороги 01

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    И этот идиот - депутат, представитель украинского народа. Позор для Украины
  • Nikolai Chizhevsky
    так чего не валите жить туда в белорусь и мордор раз там так классно доите роиссю и беларусь а не с Украины все соки выжмут в итоге ни в мордор ни в беларус на пмж не поедут а поедут в загнивающую европу что критикует его кореш с говноканала НАШ и Мертвечук там недалеко
  • Terminus Est
    Обычный ватно-зеленый подонок. Звиняйте, сябры, у нас такого гуано сейчас много из-за того, что кое-кто решил массово самоубиться поприкалываться. Было бы неплохо, если бы там его ваши полицаи отметелили
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