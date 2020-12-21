"Слуга народа" Шевченко в Минске: "Змагаров" не нашел, красивейший город, отличные дороги

Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко отправился в Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает, и восхищается качеством дорог и красотой города и горожан.

Впечатлениями Шевченко поделился в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я в Минске. Змагаров ("борцов" по-белорусски. - Ред.) на улицах Минска так и не нашел. Красивейший европейский город. Прекрасные люди и отличные дороги", - написал Шевченко.

Депутат также пожалел, что с ним нет его друга Максима Назарова - ведущего телеканала "Наш", который принадлежит экс-депутату ОПЗЖ Евгению Мураеву.

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Шевченко не впервые восхищается Беларусью. В начале августа он поздравлял захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко с "победой" на выборах. После - заявлял, что беларусы выходят на протесты, потому что им "скучно", и просил их "простить Батьку за его грехи и преступления".