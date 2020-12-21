В Украине не регистрировали больных с "британским" штаммом коронавируса, - и.о. гендиректора ЦОЗ Кузин

Украине еще не выявили новый штамм COVID-19, который распространяется в Великобритании.

Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

По его словам, тест-системы, которые используют в Украине, могут определить все известные штаммы коронавируса.

"Сейчас уже зарегистрировано 12 тысяч мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома", - рассказал он.

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Кузин подчеркнул, что нет данных о том, что новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни или рост смертности. В то же время этот вариант быстрее передается от человека к человеку и им чаще заражаются люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

Напомним, 21 декабря врач-инфекционист Виктор Петров рассказал, что новый штамм коронавируса уже попал в Украину.