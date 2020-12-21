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Сенцов готовится к съемкам нового фильма

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Сенцов готовится к съемкам нового фильма
Бывший пленник Кремля режиссер Олег Сенцов сообщил, что готовится к съемкам следующего фильма под названием "Американская стори".

Об этом он рассказал в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Если наши переговоры завершатся удачно, то будем снимать его в Канаде или в Америке на английском языке, так как "Американская стори" должна быть с англоязычными актерами. Хочу такой опыт получить", - сказал Сенцов.

Он отметил, что в ближайшее время вылетает в Рим для монтажа фильма "Носорог", съемки которого закончились в начале декабря. По словам Сенцова, киноленту можно будет увидеть через полгода.

Также на Цензор.НЕТ: Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию"

Ранее проект фильма Олега Сенцова "Носорог" получил финансовую поддержку от фонда EURIMAGES на сумму 270 тысяч евро. Съемки фильма начались в конце сентября.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Андрей Соколов 1b6fe907
    Только из гос.бюджета денег Сенцову больше не давайте! Для больниц лишние 25 млн - не помешают!
  • Дмитрий Шкицкий
    Может не надо? Или хотя бы без использования бюджетных средств? А то как режиссер Сенцов... ну вы сами понимаете...
  • Alan Sandera
    Роздули спочатку Надю-плєнніцу долбйпку тепер якогось мужичка-плєнніка а ля "вялікого ріжіссьора" Шо зняв, чим відомий? Тим шо з Криму в Москву переїхав посидіти та за нього кучу VIP ів віддали на кшталт Цемаха і тд.А тепер гроші які йшли б на армію і медицину йому дають на тіпа "кіно" А і ще поповнив секту "толька нє Порох праклятий"
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