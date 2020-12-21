Сенцов готовится к съемкам нового фильма

Бывший пленник Кремля режиссер Олег Сенцов сообщил, что готовится к съемкам следующего фильма под названием "Американская стори".

Об этом он рассказал в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Если наши переговоры завершатся удачно, то будем снимать его в Канаде или в Америке на английском языке, так как "Американская стори" должна быть с англоязычными актерами. Хочу такой опыт получить", - сказал Сенцов.

Он отметил, что в ближайшее время вылетает в Рим для монтажа фильма "Носорог", съемки которого закончились в начале декабря. По словам Сенцова, киноленту можно будет увидеть через полгода.

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Ранее проект фильма Олега Сенцова "Носорог" получил финансовую поддержку от фонда EURIMAGES на сумму 270 тысяч евро. Съемки фильма начались в конце сентября.