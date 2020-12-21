Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Лондон и на юго-восток Англии, - МИД

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании в связи с обнаружением там мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию", - сказано в сообщении.

Украинцам, которые уже находятся в наиболее пораженных коронавирусом районах Соединенного Королевства, советуют быть внимательными и осторожными, соблюдать требования местных властей и отслеживать информацию на сайте МИД.

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"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Великобритании по телефону "горячей линии" +44 755 348 3628 или по электронной почте [email protected], или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238 16 57 или электронной почте: [email protected]", - отметили в министерстве.

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