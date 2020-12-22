В Беларуси против Тихановской и членов Координационного совета открыли уголовное дело

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против лидера оппозиции Светланы Тихановской и членов Координационного совета.

Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры Республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.

"Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования и руководство им)", - говорится в сообщении.

Также возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Леончика и других оппозиционеров по ст.361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования).

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9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который руководит страной 26 лет. Светлана Тихановская была его соперником на выборах, оппозиция уверена, что она набрала большинство голосов. После выборов в Беларуси начались протесты, которые продолжаются более четырех месяцев.

В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".

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