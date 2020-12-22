Экс-замминистра экономики Свириденко могут назначить замглавы ОП, - СМИ
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Бывшая первая заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко претендует на должность заместителя руководителя Офиса Президента.
Об этом свидетельствует внесенная 14 декабря в единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства декларация Свириденко за 2019 год в качестве кандидата на должность замруководителя ОП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
В понедельник, 21 декабря Кабинет Министров на внеочередном заседании уволил Свириденко с должности первого замминистра экономики, которую она занимала с 29 сентября 2019 года.
До работы в Кабмине Свириденко занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации.