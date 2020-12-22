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США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР

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США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР
Министерство торговли США обнародовало список из 103 компаний и учреждений России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих стран, поэтому не смогут приобрести ряд продуктов и технологий в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В список попали 45 российских организаций, в том числе:

  • Служба внешней разведки;
  • Министерство обороны России;
  • Российский специальный летный отряд;
  • НИИ А. П. Александрова (часть Росатома);
  • Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова ( "Росатом");
  • Институт катализа Г. К. Борескова (Российская академия наук);
  • Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (часть государственной корпорации "Роскосмос");
  • Ракетно-космический центр "Прогресс" (Роскосмос);
  • Холдинг "Русские вертолеты";
  • Казанский вертолетный завод (входит в группу "Российские вертолеты");
  • Государственная корпорация "Ростех";
  • Объединенная авиационная корпорация (ОАК).

Список предназначен для информирования американских экспортеров и реэкспортеров американской продукции о необходимости получения лицензии для доставки определенной продукции и технологий перечисленным компаниям и организациям.

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"Министерство торговли США признает важность сотрудничества с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России относительно использования американских технологий в их дестабилизирующих военных программах", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Петя Петрович
    О, полезные санкции подвезли, скоро росийский ванька заживет!
  • 18c49ed2
    Ну и чудненько. Довыеживались.
  • Герхард
    Нехай щастить!!!
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