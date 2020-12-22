США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР
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Министерство торговли США обнародовало список из 103 компаний и учреждений России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих стран, поэтому не смогут приобрести ряд продуктов и технологий в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
В список попали 45 российских организаций, в том числе:
- Служба внешней разведки;
- Министерство обороны России;
- Российский специальный летный отряд;
- НИИ А. П. Александрова (часть Росатома);
- Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова ( "Росатом");
- Институт катализа Г. К. Борескова (Российская академия наук);
- Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (часть государственной корпорации "Роскосмос");
- Ракетно-космический центр "Прогресс" (Роскосмос);
- Холдинг "Русские вертолеты";
- Казанский вертолетный завод (входит в группу "Российские вертолеты");
- Государственная корпорация "Ростех";
- Объединенная авиационная корпорация (ОАК).
Список предназначен для информирования американских экспортеров и реэкспортеров американской продукции о необходимости получения лицензии для доставки определенной продукции и технологий перечисленным компаниям и организациям.
"Министерство торговли США признает важность сотрудничества с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России относительно использования американских технологий в их дестабилизирующих военных программах", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.