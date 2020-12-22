Новый штамм коронавируса: уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии

Более 40 стран мира запретили въезд на свою территорию для путешественников из Великобритании из-за опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает BBC.

Испания, Индия, Гонконг и Пакистан - одни из последних стран, запретивших прием рейсов из Великобритании.

Страны, которые наложили запрет на въезд из Великобритании, также включают Бельгию, Канаду, Германию, Ирландию, Италию, Португалию, Румынию, Россию и Швейцарию и другие.

Некоторые из запретов уже действуют, другие начнутся во вторник.

Представители стран-членов Европейского союза на совещании в Брюсселе предложили ввести требование о проведении тестов для всех людей, которые прибывают из Великобритании.

На брифинге для прессы премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он и президент Эмманюэль Макрон надеются разблокировать границу между Великобританией и Францией в "следующие несколько часов".

Как известно, Франция закрыла свои границы для британских перевозчиков на 48 часов из-за нового варианта Covid-19.

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Также приостановлено движение Евротоннеля во Францию. Поезда Eurostar в Бельгию не ходят. Однако представитель Eurotunnel Джон Киф выразил надежду, что путешествия из Великобритании могут возобновиться в среду или четверг.

Между тем Royal Mail временно приостановила все почтовые пересылки в Европу, за исключением Ирландии, из-за "действующих ограничений на воздушное, автомобильное, паромное и железнодорожное движение из Великобритании".

По словам главного научного советника Великобритании, в стране, "скорее всего" будут введены дополнительные ограничения для контроля над новой мутации вируса. Людей, путешествующих из районов четвертого уровня в другие части Англии, просят "допустить", что у них новый вариант коронавируса, и самоизолироваться.

Ранее сообщалось, что помимо Нидерландов, Дании и Австралии, высокозаразная мутация коронавируса, изначально обнаруженная в Великобритании, уже проникла еще в две страны — Исландию и Италию.

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, первоначально названный 501.V2, также циркулирует и в Южной Африке.