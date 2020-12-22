Ранены два наших воина. Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив 82-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Пивденного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Пивденное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти 100 нарушений "тишины", с начала перемирия - 4185

Кроме того сообщается, что за минувшие сутки представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 68 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4663 транспортных средства и 4586 человек. Также был задержан один человек, которого подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемникам.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 708 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 959 человек. Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" - 136 и 58 человек соответственно.

Вместе с тем, в пресс-центре ОС сообщили, что с начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добвили в пресс-центре ОС.