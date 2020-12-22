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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020
В Украине по состоянию на утро вторника, 22 декабря, зафиксированы 8 513 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 020 человек, умерли 232 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 03госпитализированы - 1 318 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 03летальных случаев - 232

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 03выздоровели - 14 020 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 03осуществлено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 08заболели - 979 506 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 08выздоровели - 600 288 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 08летальных случаев - 16 897;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 08проведено ПЦР-тестов - 5 307 601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 12

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Межі наглості Степанова нема... Навколо всі знайомі хворіють, ще більше перехворіли, а в нього вірус зникає. Сестра сімейний каже, наказали направляти на тестування. Зараз тестують лише дуже важкі випадки, здебільшого лише тих, хто потрапляє в лікарні. Ще одна причина "зменшення" кількості нових випадків - неспроможність системи закупити вакцину для людей. Скажуть, воно вам треба: і так Степанов із Зеленським пандемію перемогли "віртуальним карантином"
  • Сергей Ищенко 8f549b71
    Украина уникальная страна, тут даже у смерти в выходные короткий рабочий день.))
  • Сергей Ищенко 8f549b71
    Брехня продолжается, это четко видно по смертности.
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