В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 318 человек;
летальных случаев - 232
выздоровели - 14 020 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355).
За все время пандемии в Украине
заболели - 979 506 человек;
выздоровели - 600 288 человек;
летальных случаев - 16 897;
проведено ПЦР-тестов - 5 307 601.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях", - рассказал Степанов.