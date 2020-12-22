Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект с санкциями против белорусских чиновников

Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". Он предполагает возможность введения санкций против белорусских чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил.

Этот двухпартийный законопроект возобновляет санкции в отношении белорусских чиновников, которые препятствовали переходу страны к демократии. Он оказывает поддержку белорусским СМИ и важному IT-сектору страны.

Он позволит, среди прочего, заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Законопроект также призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ и к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси.

Кроме всего прочего, включение Беларуси в так называемое "Союзное государство", не будет признано США.

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Ранее лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич призвала Совет ООН создать специальный механизм расследования нарушений прав человека в республике. Она напомнила о многочисленных случаях преследования участников акций протеста в Беларуси.

Также специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор предполагает возможность международного трибунала по ситуации в Беларуси. Если будет трибунал, под него попадут все причастные к насилию против участников акций протеста.