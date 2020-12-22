COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1159, Днепропетровщина - 992 и Одесчина - 914
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 22 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1159 человек.
Общее количество инфицированных составляет 102 282 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 749 человек, за прошедшие сутки - 26. С начала эпидемии выздоровели 33 981 пациент.
По состоянию на 22 декабря количество активных больных Киеве составляет 66 552 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 10 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 899 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.
Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 992 человека. Общее количество инфицированных - 54 147. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 255 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 40 573 пациента. Количество активных больных в Днепропетровской области - 12 319.
В Одесской области коронавирусом заболели 914 человек. Общее количество инфицированных составляет 65 503 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 942 человек, за сутки - 18. С начала эпидемии выздоровели 27 519 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 37 042 человека.