Рада может не успеть назначить выборы мэра Харькова на март: придется ждать октября, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Согласно процедуре, секретарь горсовета после смерти мэра в течение 15 дней должен обратиться в Верховную Раду с просьбой о перевыборах. Терехов уже заявил, что все будет сделано вовремя, но после похорон Геннадий Кернеса 23 декабря. После этого у Рады будет 90 дней на то, чтобы назначить досрочное избрание нового городского головы.

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Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко также объяснил изданию, что довыборы могут пройти только в две даты: последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Так гласит Избирательный кодекс.

"Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", – уточнил он.