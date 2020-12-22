Новости

Зеленский назначил экс-замминистра экономики Свириденко на пост замглавы ОП, - указ

6 66517
Зеленский назначил экс-замминистра экономики Свириденко на пост замглавы ОП, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-замминистра экономики Юлию Свириденко на пост замглавы Офиса Президента.

Как передает Цензор.НЕТ, президент Зеленский подписал соответствующие указы.

Указом №580/2020 глава государства уволил Юлию Ковалив с поста замглавы Офиса Президента.

 Указом 581/2020 президент назначил Юлию Свириденко заместителем главы ОП.

21 декабря Ковалив подала в отставку с должности замглавы ОП, она была назначена замглавы Офиса Президента в сентябре 2019 года.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что экс-замминистра экономики Свириденко могут назначить замглавы ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность"

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А баба рабочая или нет?
  • Александр Лихошва
    Других не держат
  • Yurii Sliusarchuk
    круговорот дерьма у діжці ...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости