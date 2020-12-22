Сегодня на Лыбидском путепроводе в Киеве частично ограничат движение до 20:00 из-за ремонта, - КГГА. КАРТА
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22 декабря на Лыбидском путепроводе частично ограничат движение с 9:00 до 20:00.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".
На Лыбидском путепроводе в течение вторника 22 декабря будут выполнять текущие ремонтные работы.
"С 9:00 до 15:00 будут работать в направлении Печерского путепровода. А с 15:00 до 20:00 - в направлении пл. Демеевская. Во время работ движение будет частично ограничено", - сказано в сообщениию
В коммунальной корпорации просят прощения за неудобства.