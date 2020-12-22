Нападение на медработников должно строго наказываться, изменения в законодательство уже разработаны, - Степанов
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Глава Минздрава отметил, что медикам должен быть предоставлен статус, который есть у журналистов.
"Я считаю, что нападение на медработников должно строго наказываться. И соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и есть в Верховной Раде. Кроме того, Минздрав разработал соответствующие изменения в законы и сейчас они проходят согласование с членами правительства, в том числе и сопровождение медиков сотрудниками Нацполиции", - рассказал Степанов.
По словам министра, нападения на медработников недопустимы.
Напомним, на фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент, обе женщины госпитализированы с серьезными травмами.