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Нападение на медработников должно строго наказываться, изменения в законодательство уже разработаны, - Степанов

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Нападение на медработников должно строго наказываться, изменения в законодательство уже разработаны, - Степанов
Минздрав разработал изменения в законы, в том числе и для сопровождения медиков сотрудниками Нацполиции.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что медикам должен быть предоставлен статус, который есть у журналистов.

"Я считаю, что нападение на медработников должно строго наказываться. И соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и есть в Верховной Раде. Кроме того, Минздрав разработал соответствующие изменения в законы и сейчас они проходят согласование с членами правительства, в том числе и сопровождение медиков сотрудниками Нацполиции", - рассказал Степанов.

По словам министра, нападения на медработников недопустимы.

Напомним, на фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент, обе женщины госпитализированы с серьезными травмами.

Читайте: Нападение на бригаду скорой помощи в Киеве: полиция задержала нападающего и открыла два уголовных производства

Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Когда в стране не работает правоохранительная система и Закон начинается перетягивание одеяла!
    Стёпа, чем, например, учитель, пенсионер, таксист, студент, ребёнок... хуже врача ???
    Или им не так больно ???
  • время
    Дурний піп, дурна його молитва.
  • Веретено
    вони вирішили, стерненка будуть глушить через ручний суд, тому не нападають. вже награлися. перейшли на нову фазу.
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