Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав

По состоянию на 22 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в Киеве и двух областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Николаевской и Одесской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 41,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

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