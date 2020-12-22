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На Кировоградщине горняки урановых шахт уже сутки перекрывают дороги, - Волынец

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На Кировоградщине горняки урановых шахт уже сутки перекрывают дороги, - Волынец
В Кировоградской области работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината продолжают перекрывать автодороги, требуя погасить задолженность по зарплате и возобновить работу предприятия.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Время протеста на Кировоградщине. Работники уранодобывающих шахт "Смолинской" , "Новоконстантиновской" и "Ингульской" (ГП" ВостГОК ") продолжают блокировать движение трассами в Кировоградской области", - написал Волынец.

По его словам, глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко накануне вечером посетил протестующих и сообщил, что президент поручил рассчитаться с долгами перед работниками "ВостГОК". Первый транш должен зайти на предприятие сегодня, еще два - в течение среды и четверга.

Протестующие заявляют, что будут продолжать акцию протеста, пока перед ними полностью не рассчитаются (не выплатят 83 млн грн) и не выведут предприятие из режима простоя.

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Не, ну когда уже этот Порошенко успокоится?
    Уже и урановые рудники накачал своими кАнфетками...
  • Yurii Sliusarchuk
    не там перекриваєте ...
  • Tesoro Malu
    Да пусть перекрывают, какая разница?????? Уверена что знаю за кого голосовали энти шахтеры 🤣🤣🤣🤣
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