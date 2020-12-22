Пассажиропоток на границе вырос до 90 тыс. человек в сутки: подавляющее большинство составляют возвращающиеся из ЕС украинцы, - Госпогранслужба

В последнее время количество лиц, пересекающих украинскую границу, значительно возросло, и несколько дней пассажиропоток в сутки фиксировался на уровне почти 90 тыс. путешественников, тогда как в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тыс. человек в сутки, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Рост пасажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тыс. человек в сутки. Он в значительной мере вызван существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского Союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных", - сообщила Госпогранслужба во вторник утром, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области.

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В Госпогранслужбе Украины подчеркивают необходимость соблюдения карантинных ограничений, действующих на границе при въезде в Украину.

"Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастает пассажиропоток на выезд из Украины. Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинные правила в той стране, куда вы направляетесь, а также странах, которые будете проезжать транзитом. Например, на днях официальные источники Польши сообщили о введении в стране национального карантина от 28 декабря 2020 года до 17 января 2021 года", - отметили в погранведомстве.