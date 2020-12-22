За сутки от коронавируса в Киеве умерли 26 человек, 1 242 - выздоровели, выявили 1 159 новых случаев, - Кличко

С начала пандемии коронавирусом в Киеве заболели 102 282 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще 1159 больных коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. Умерли 26 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 749 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 102 282", - говорится в сообщении.

Среди заболевших: 644 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 424 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 39 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 52 мальчика от 2 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 36 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 121 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 1 242 человека. Всего коронавирус побороли 33 981 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 232, в Днепровском - 201, в Соломенском районе - 140 случаев.

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