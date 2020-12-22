Новости

Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в Евросоюз, - Точицкий

4 34822
Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в Евросоюз, - Точицкий
Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из "третьих стран", в частности, Украины.

Об этом на брифинге заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, сначала необходимо дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах Евросоюза, так как пока в Брюсселе эта мера не рассматривается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Епифаний: Церковь поддерживает вакцинацию от COVID-19

"Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза", – сказал Точицкий.

При этом он отметил, что речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • ПанСан
    Справка о том что вы поддерживает новые правила. Или вы думаете что прививка будет одноразовая? Теперь она будет регулярной.
  • ПанСан
    Меня беспокоит что именно в странах бывшего свободного мира распространяется такая истерия. Ни в Китае, на родине вируса ни в такой " дорогой" для главы ВОЗ Африке вирусы не мутируют, локдауны и запреты не вводятся. Там где люди и так, больше всего, придерживались гигиены именно там и разгулялась "пандемия". А что до прививок то через 5-10 лет запуганные люди уже и спрашивать не будут зачем и от чего их котят. Главное не снижать градус истерики. Без Европы и Америки мировую пандемию не раскрутить.
  • Alexander Bondarenko 1f86e381
    справедливо
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости