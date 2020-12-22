СБУ разоблачила коммерсанта, предлагавшего чиновникам госпредприятия при Минмолодьспорта 2 млн грн взятки за "закрытие глаз"

Служба безопасности Украины разоблачила коммерсанта, который предложил чиновникам одного из государственных предприятий, подчиненных Министерству молодежи и спорта, взятки за противоправное изменение условий тендеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт, что бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд Национальных сборных Украины. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить поставки. Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предложил чиновникам за "закрытие глаз", составила более 2 млн гривен", - сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник также использовал механизм так называемого "тендерного троллинга": "Подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок. Затем коммерсант выходил на легальных производителей продукции, у которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал "откупиться" от него за отказ от победы в торгах".

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Операция по разоблачению аферы проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.