В МВД выявили 274 случая COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях

Количество больных COVID-19 правоохранителей МВД за сутки выросло на 274 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Количество больных правоохранителей МВД на COVID-19 за сутки выросла на 274 случая. Больше всего больных в Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Киеве", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили гражданам, что важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача.

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