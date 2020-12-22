COVID-19 добрался до Антарктиды: первые случаи заражения выявили на чилийской базе
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В Антарктиде зафиксированы первые случаи COVID-19 с начала пандемии. До этого континент оставался единственным, куда не добралась пандемия.
Об этом сообщает ABC, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что коронавирус обнаружили у 36 человек на чилийской базе O’Higgins. 26 из них - чилийские военнослужащие, а десять - гражданские лица. Инфицированных эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.
По предварительным данным, источником заражения мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС. 17 декабря коронавирус обнаружили у троих членов экипажа. Именно это судно последним посещало чилийскую исследовательскую базу в Антарктиде.