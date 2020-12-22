Кабмин выделил из COVID-фонда Минюсту 103 млн грн на выплаты по решениям иностранных судов

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 103 млн грн из фонда по борьбе с коронавирусом Министерству юстиции для исполнения решения зарубежных юрисдикционных органов, принятого по результатам рассмотрения дел против Украины.

Соответствующее постановление "О выделении средств на частичное восстановление расходов по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Кабинет Министров постановил выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 по делу №АRB/14/19 по иску Компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест", общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина.

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Также правительство поручило Министерству юстиции согласовать выделение этих бюджетных средств с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внести после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.