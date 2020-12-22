Госдума РФ решила вернуть стране вытрезвители

Нижняя палата российского парламента на заседании 22 декабря приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители.

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Вытрезвители будут создавать на базе государственно-частного партнерства - такая форма позволит взимать плату с попавших в них людей.

Общие правила организации работы вытрезвителей определит правительство РФ.

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Вытрезвители в России были ликвидированы в 2011 году в рамках реформы МВД, однако в последующие годы неоднократно появлялись сообщения о планах их восстановить.