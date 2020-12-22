На Закарпатье опровергают появление "британского штамма" коронавируса: "В Украине нет лаборатории, которая выявляла бы геном вируса"

Главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк назвал заявление частного инфекциониста о том, что на Закарпатье британский штамм коронавируса, непрофессиональным и опроверг его.

Об этом главный врач сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Даже не хочу это комментировать. У нас в Украине нет лаборатории, которая выявляла бы геном вируса, и поэтому делать заявления о том, что у чьего-то пациента британский или какой-то другой штамм коронавируса - непрофессионально ", - сказал Поляк.

Неофициально в закарпатском областном лабораторном центре Минздрава сообщили, что в таком случае, делая заявление о подозрении на новый штамм коронавируса, врач должен предоставить соответствующие документы и сделать экстренное сообщение об этом случае. Ничего из этого сделано не было.

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Со своей стороны, директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Андрей Пшеничный прокомментировал, что на Закарпатье нет никаких официальных подтверждений британского или какого-то другого штамма коронавируса.

"Наши лаборатории диагностируют методом ПЦР только COVID-19, для выявления COVID-20 или COVID-21 или каких-то других штаммов коронавируса у нас нет мощностей. Возможно, такие мощности есть в других странах, но мы не видели ни одного официального документа, который подтверждал бы то, что у жителей Закарпатской области зафиксирован новый штамм вируса. Пока не будет такого официального подтверждения - нет основания говорить о новом штамме", - прокомментировал Пшеничный.

Как сообщалось, накануне закарпатский частный инфекционист Виктор Петров заявил, что у нескольких его пациентов, жителей Закарпатской области, якобы обнаружена "британская" мутация коронавируса. Он отметил, что "один из таких примеров - его пациент Николай, он трудовой мигрант, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания". Петров также заявил, что в последнее время клиническая картина в регионах, граничащих с европейскими странами, заметно меняется. У молодых людей может не появляться потеря запаха и вкуса, при этом поражение легочной ткани развивается более активно.

В комментарии Поляк отметил, что в области пока ситуация с распространением вируса стабилизировалась - в больницах уменьшилось количество госпитализированных пациентов. За прошдые сутки в области диагностировали коронавирус у 105 пациентов.

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Издание по телефону пыталось пообщаться с Петровым о его заявлении о "британском" штамме коронавируса на Закарпатье, однако связаться с ним не удалось.

С 16 декабря в Великобритании ввели локдаун в юго-восточных регионах страны, где зафиксировали новый штамм коронавируса. Сейчас большинство стран ЕС отменили пассажирские перевозки с Британией. Украина пока авиасообщение с Британией не прекращает.