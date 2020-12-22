На Закарпатье опровергают появление "британского штамма" коронавируса: "В Украине нет лаборатории, которая выявляла бы геном вируса"
Об этом главный врач сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Даже не хочу это комментировать. У нас в Украине нет лаборатории, которая выявляла бы геном вируса, и поэтому делать заявления о том, что у чьего-то пациента британский или какой-то другой штамм коронавируса - непрофессионально ", - сказал Поляк.
Неофициально в закарпатском областном лабораторном центре Минздрава сообщили, что в таком случае, делая заявление о подозрении на новый штамм коронавируса, врач должен предоставить соответствующие документы и сделать экстренное сообщение об этом случае. Ничего из этого сделано не было.
Со своей стороны, директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Андрей Пшеничный прокомментировал, что на Закарпатье нет никаких официальных подтверждений британского или какого-то другого штамма коронавируса.
"Наши лаборатории диагностируют методом ПЦР только COVID-19, для выявления COVID-20 или COVID-21 или каких-то других штаммов коронавируса у нас нет мощностей. Возможно, такие мощности есть в других странах, но мы не видели ни одного официального документа, который подтверждал бы то, что у жителей Закарпатской области зафиксирован новый штамм вируса. Пока не будет такого официального подтверждения - нет основания говорить о новом штамме", - прокомментировал Пшеничный.
Как сообщалось, накануне закарпатский частный инфекционист Виктор Петров заявил, что у нескольких его пациентов, жителей Закарпатской области, якобы обнаружена "британская" мутация коронавируса. Он отметил, что "один из таких примеров - его пациент Николай, он трудовой мигрант, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания". Петров также заявил, что в последнее время клиническая картина в регионах, граничащих с европейскими странами, заметно меняется. У молодых людей может не появляться потеря запаха и вкуса, при этом поражение легочной ткани развивается более активно.
В комментарии Поляк отметил, что в области пока ситуация с распространением вируса стабилизировалась - в больницах уменьшилось количество госпитализированных пациентов. За прошдые сутки в области диагностировали коронавирус у 105 пациентов.
Издание по телефону пыталось пообщаться с Петровым о его заявлении о "британском" штамме коронавируса на Закарпатье, однако связаться с ним не удалось.
С 16 декабря в Великобритании ввели локдаун в юго-восточных регионах страны, где зафиксировали новый штамм коронавируса. Сейчас большинство стран ЕС отменили пассажирские перевозки с Британией. Украина пока авиасообщение с Британией не прекращает.