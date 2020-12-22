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Степанов об антибиотиках при коронавирусе: это очень плохо

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Степанов об антибиотиках при коронавирусе: это очень плохо
Министерство здравоохранения Украины негативно относится к употреблению пациентами антибиотиков для лечения коронавируса без рекомендаций врача.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас после начала пандемии резко возросло потребление антибиотиков... Это очень плохо для вас, пациенты. Особенно, когда вы начинаете употреблять их без рекомендации врача", - отметил Степанов.

Он считает, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту. Минздрав разрабатывает соответствующую систему, модуль должен стартовать 1 апреля.

"Сначала он начнет работать с инсулином, препаратами для имунносупресиями и наркосодержащими препаратами. Дальше антибиотики исключительно по электронным рецептам. Мы также усиливаем контроль в отношении выпуска рецептов", - заявил он.

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • Гена Крокодил fc8e26e2
    на 5-6 день болезни к ней присоединяется бактериальная пневмония которая без антибиотиков 99% смерть . китайцы на второй день начинали давать антибиотики и то у процентов 15 даже на фоне принятия антибиотиков развивалась бактериальная . министр даун как и всё зебильё
  • Владимир fd08a616
    А в хавчике антибиотики это какбэ хорошо...
  • ЯЗНАЮ Яумный
    а что делать если обещанное БЕСПЛАТНОЕ лечение - СПЛОШНОЙ ПИСДЁШ?
    Вот и лечимся тем, на что денег хватает !!
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