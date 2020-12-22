Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм коронавируса, - Ляшко

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Британию, а также в другие страны, где была обнаружена мутация коронавируса.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавируса", - отметил главный санврач.

По словам Ляшко, Украина пока не запрещает въезд из Британии, но вводит ряд ограничений для приезжих из этой страны.

Так, для иностранцев неободимо иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от Covid-19.

Въезжающим необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы, а при отсутствии теста отправиться на 14 дней самоизоляции с приложением "Дій вдома".

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