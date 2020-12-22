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Мэра Броваров Сапожко ограбили и избили в собственном доме: забрали деньги и украшения

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Мэра Броваров Сапожко ограбили и избили в собственном доме: забрали деньги и украшения
В селе Гнидын на Киевщине неизвестные избили и ограбили мэра Броваров Игоря Сапожко в его собственном доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника издания, злоумышленников было пятеро.

"Они связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия", - отметил источник.

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Информацию о нападении УНИАН подтвердила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

По ее словам, нападение на частный дом мэра Броваров было совершено ночью, преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома, забрали деньги и ювелирные украшения.

Полиция открыла уголовное производство, поиски нападавших продолжаются.

Топ комментарии

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