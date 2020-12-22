Украина должна ратифицировать Римский статут, чтобы получить компенсации от РФ за военные преступления, - Резников

Украина может обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Россией за военные преступления на Донбассе и в Крыму лишь после ратификации Римского статута. Пока Украина лишь является подписантом документа, однако так его и не ратифицировала.

Об этом Резников заявил в интервью "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что последнее решение Гаагского суда позволяет определить Россию субъектом ответственности за военные преступления в Украине.

"Суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по иску Украины по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом. Это означает, что есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе, юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением - это страна-агрессор - Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", - заявил Резников.

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Напомним, 11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по Украине. Отметим, Украина подписала Римский статут 20 января 2020 года, однако пока вопрос о ратификации документа не принят.