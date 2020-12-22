Минобразования хочет ввести педагогическую интернатуру и запустить е-систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов

Министерство образование и науки Украины работает над введением педагогической интернатуры и запуском электронной системы мониторинга за трудоустройством выпускников высших учебных заведений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, среди основных целей Минобазования в сфере общего среднего образования, над которыми работает ведомство: утверждение образовательной программы для 5-9 классов, которая будет отвечать государственному стандарту базового общего среднего образования; продолжение реализации программы "Способная школа для лучших результатов"; работа над повышением оплаты труда для педагогов; введение педагогической интернатуры.

Среди целей в сфере профессионального перед высшим и высшего образования, над которыми работает Минобразования: утверждение и внедрение Стратегии развития высшего образования на 2021-2031гг; внедрение электронного лицензирования деятельности в сфере высшего образования; подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для поддержки реформ в сфере высшего образования; осуществление запуска электронной системы мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений; разработка и запуск Единой межведомственной электронной платформы в сфере набора иностранных студентов.

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Среди целей министерства в сфере науки и инноваций: обеспечения процедуры присоединения к Рамочной программе исследований и инноваций Европейского Союза "Горизонт Европа"; утверждение государственной целевой научно-технической программы полярных исследований; совершенствование механизмов и инструментов реализации права участников образовательного процесса и научных работников на академическую мобильность; разработка новой системы приоритетных направлений развития науки и инновационной деятельности, ориентированных на достижение целей устойчивого развития; обновление и утверждение Дорожной карты интеграции Украины в Европейское исследовательское пространство.

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