Минобразования хочет ввести педагогическую интернатуру и запустить е-систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, среди основных целей Минобазования в сфере общего среднего образования, над которыми работает ведомство: утверждение образовательной программы для 5-9 классов, которая будет отвечать государственному стандарту базового общего среднего образования; продолжение реализации программы "Способная школа для лучших результатов"; работа над повышением оплаты труда для педагогов; введение педагогической интернатуры.
Среди целей в сфере профессионального перед высшим и высшего образования, над которыми работает Минобразования: утверждение и внедрение Стратегии развития высшего образования на 2021-2031гг; внедрение электронного лицензирования деятельности в сфере высшего образования; подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для поддержки реформ в сфере высшего образования; осуществление запуска электронной системы мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений; разработка и запуск Единой межведомственной электронной платформы в сфере набора иностранных студентов.
Среди целей министерства в сфере науки и инноваций: обеспечения процедуры присоединения к Рамочной программе исследований и инноваций Европейского Союза "Горизонт Европа"; утверждение государственной целевой научно-технической программы полярных исследований; совершенствование механизмов и инструментов реализации права участников образовательного процесса и научных работников на академическую мобильность; разработка новой системы приоритетных направлений развития науки и инновационной деятельности, ориентированных на достижение целей устойчивого развития; обновление и утверждение Дорожной карты интеграции Украины в Европейское исследовательское пространство.