РФ расширила санкционный список причастными "к нагнетанию антироссийской санкционной активности"

МИД РФ расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на недавние санкции ЕС из-за отравления политика Алексея Навального.

Об этом сообщает сайт ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС.

Утром 22 декабря послов Германии, Франции и Швеции в России вызвали в ведомство, где им были вручены соответствующие ноты.

Фамилии попавших в черный список людей, а также их количество в МИДе не уточнили.

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