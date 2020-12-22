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Польша хочет передать Украине излишки COVID-вакцины, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик

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Польша хочет передать Украине излишки COVID-вакцины, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик
Варшава может передать Киеву вакцину против коронавируса при наличии излишков.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок в РП Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", - сообщил Дворчик.

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В правительстве Польши подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Герхард
    А должны сначала одать нам, а потом сами вакцинироваться?

    Или может мы сами виноваты в том, что вынуждены побираться из-за ЗЕ и Ко?
  • JustDoIt
    обязательно врать?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    попрошайки... противно даже читать... вот это - реальный показатель веса личностей чиновников и клована в мире...
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