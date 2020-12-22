Польша хочет передать Украине излишки COVID-вакцины, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик
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Варшава может передать Киеву вакцину против коронавируса при наличии излишков.
Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок в РП Михал Дворчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", - сообщил Дворчик.
В правительстве Польши подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.