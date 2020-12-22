В день похорон Кернеса в Харькове объявили траур
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на распоряжение, подписанное секретарем горсовета, и.о. мэра Игорем Тереховым.
"В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 23 декабря объявлено днем траура в Харькове", - говорится в распоряжении.
Завтра будут приспущены государственные флаги и флаги Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия.
Как сообщалось, Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, связанных с коронавируса. Тогда же в Харькове объявили 3-дневный траур: 17, 18, 19 декабря.
Позже было решено, что один день траура будет перенесен на день похорон Кернеса.
Похоронят Кернеса на 2-м городском кладбище.
На выборы 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов и в третий раз стал Харьковским городским головой.