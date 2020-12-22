Новости

В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - патрульная полиция. СПИСОК улиц

3 61711
В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - патрульная полиция. СПИСОК улиц
В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

Запланированный маршрут: Майдан Незалежности - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Круглоуниверситетская - улица Лютеранская - улица Шелковичная - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Независимости.

Ориентировочное время начала проведения мероприятия с 13:00.

"Планируйте свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протест ФОПов: на Майдане новые конфликты митингующих с полицией из-за палаток и пенопласта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что готовится акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требуют отмены карантина.

В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - патрульная полиция 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Перекрыть весь центр Киева для барыг которые себе наделали ФОПов чтобы уйти от налогов? А непойдете вы нах.? Я знаю только одно, если власть заранее перекрывает города то ето она устраивает демонстрации. Для чего именно- узнаем позже. Кто то очень хочет пропихнуть в бюджет удобный ему закон или выделить денег чтобы их раздербанить.
  • Volodymyr Zaiets
    Я теж подумав, що Києву заманулося вхопити свою частку мощів Гепи
  • Mart
    Вот как теперь называются акции протестов - "массовые мероприятия"! - Вроде как совсем и не протесты, тусовки!...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости